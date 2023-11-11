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Тихонов: чемпионская гонка не закончится, если "Зенит" победит "Краснодар"

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Футбольный эксперт Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче между "Зенитом" и "Краснодаром" в 15-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости / Александр Ступников
"Думаю, что "Зенит" вышел из кризиса, команда была чуть выше середины в таблице, потом оказалась на первом месте, но "Краснодар" благодаря победе вернул позицию. Я думаю, что чемпионская гонка не закончится, если "Зенит" победит", — сказал Тихонов.

Напомним, клуб из Санкт-Петербурга побеждает в чемпионате России последние пять сезонов. Нынешнюю кампанию команда Сергея Семака начала не лучшим образом, но к середине чемпионата сумела поправить положение и теперь идёт второй. "Краснодар" занимает первое место: у команды Владимира Ивича (31) на два очка больше, чем у сегодняшнего соперника.

Источник: ТАСС.

Тихонов Зенит Краснодар
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