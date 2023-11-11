"Думаю, что "Зенит" вышел из кризиса, команда была чуть выше середины в таблице, потом оказалась на первом месте, но "Краснодар" благодаря победе вернул позицию. Я думаю, что чемпионская гонка не закончится, если "Зенит" победит", — сказал Тихонов.
Напомним, клуб из Санкт-Петербурга побеждает в чемпионате России последние пять сезонов. Нынешнюю кампанию команда Сергея Семака начала не лучшим образом, но к середине чемпионата сумела поправить положение и теперь идёт второй. "Краснодар" занимает первое место: у команды Владимира Ивича (31) на два очка больше, чем у сегодняшнего соперника.
Источник: ТАСС.
Тихонов: чемпионская гонка не закончится, если "Зенит" победит "Краснодар"
Футбольный эксперт Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче между "Зенитом" и "Краснодаром" в 15-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости / Александр Ступников