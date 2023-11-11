"Российский чемпионат сильнее чемпионата Сербии. Это даже не обсуждается. По уровню мастерства игроков. Уровень лидеров российского чемпионата выше лидеров чемпионата Сербии, если говорить о длительном отрезке. На коротком — все может произойти", — сказал Кержаков.
Кержаков возглавил "Спартак" из сербского города Суботица в июне 2023 года. Под его руководством команда провела 16 матчей, из которых выиграла пять, один сыграла вничью и восемь раз проиграла.
Ранее Кержаков работал главным тренером в греческой "Кармиоттисе", "Пари НН" и "Томи", а также молодёжных командах России. Игровую карьеру нападающий завершил летом 2017 года.
Источник: ТАСС.
Александр Кержаков: РПЛ сильнее чемпионата Сербии
Главный тренер "Спартака" из Суботицы Александр Кержаков сравнил уровень чемпионатов России и Сербии.
Фото: Global Look Press