"Переговорный процесс идет. Но пока никто никаких бумаг не подписывал. Замена? Когда все состоится, будем думать", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
Центральный полузащитник Лукас Вера защищает цвета "Оренбурга" с лета прошлого года. Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня 2024 года. В этом сезоне 26-летний аргентинец сыграл за оренбуржцев 14 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость хавбека в три миллиона евро.
Спортивный директор "Оренбурга": переговорный процесс с "Локомотивом" по Вере идет
Спортдир "Оренбурга" Дмитрий Андреев поделился информацией о потенциальном трансфере хавбека Лукаса Веры в "Локомотив".
Фото: ФК "Оренбург"