– Конечно, "Зенит" 100% вышел бы из группы в Лиге чемпионов, если бы принимал участие в турнире. У нас хорошая команда, и мы знаем, на что способны.
Нынешний "Зенит" боролся бы за победу в турнире? Не знаю, но мы бы точно играли в 1/4 финала, – цитирует 28-летнего бразильца "РБ Спорт".
Напомним, с февраля 2022 года российские клубы и команды отстранены от участия в официальных международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. Санкт-петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны последних 5 лет. После первого круга нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака располагается на второй строчке в таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 2 очка. В субботу матч лидеров РПЛ в Санкт-Петербурге завершился вничью со счетом 1:1.
Родригао: нынешний "Зенит" точно играл бы в 1/4 финала Лиги чемпионов
Защитник санкт-петербургского "Зенита" Родригао предположил, что "сине-бело-голубые" могли бы пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"