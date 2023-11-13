— Завершил ли я карьеру в сборной? Нет, конечно. Не завершил. Верю ли я, что еще можете туда попасть? А почему нет? В нашей жизни все возможно.
36-летний Денис Глушаков в настоящий момент времени является футболистом “Спартака” из Костромы. Эта команда выступает во Второй лиге. Действующий контракт полузащитника с костромской командой рассчитан до лета 2024 года.
Денис Глушаков выступает в составе сборной России с 2011 года. За национальную команду полузащитник провел 57 матчей и забил пять голов.
Источник: “РБ Спорт”
Глушаков – о возвращении в сборную России: почему нет? В нашей жизни все возможно
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков верит в то, что он намерен вернуться в национальную команду страны.
Фото: ФК "Локомотив"