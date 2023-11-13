- Это был самый интересный в плане тактики и объема работы на поле матч чемпионата до сегодняшнего момента. Обеим командам огромный комплимент. "Краснодар" показал не только качество игры, но и дал бой "Зениту". Это было достойно! - передает слова Корнеева Metaratings.ru.
Матч 15 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Краснодар" прошел 11 ноября на петербургской "Газпром Арене" и завершился с ничейным счетом 1:1. На гол атакующего хавбека гостей Эдуарда Сперцяна хозяева поля ответили точным ударом головой нападающего Матео Кассьерры. Результат очной встречи позволил "Краснодару" сохранить лидерство в турнирной таблице по итогам первого круга РПЛ и двухочковый отрыв от "Зенита".
Корнеев: "Краснодар" не только показал качество игры, но и дал бой "Зениту". Самый интересный матч чемпионата
Экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев дал оценку домашнему матчу сине-бело-голубых в 15 туре РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"