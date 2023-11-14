"Не вижу ситуации, при которой грузинские игроки перестанут ехать в Россию. Это никак не сказывается на репутации. Единственная проблема — санкции. Из-за них дальнейший переезд из России в Европу может быть затруднен. Настораживает только это", — сказал Ревишвили.
Отметим, что 22-летний Кварацхелия, попавший в число претендентов на последний "Золотой мяч", с 2019 по 2022 год выступал в России за "Локомотив" и "Рубин". В марте 2022 года он был вынужден покинуть казанскую команду и перейти в тбилисское "Динамо". Летом 2022 года грузинский клуб продал Кварацхелию в "Наполи", с которым Хвича стал чемпионом Италии в первом сезоне.
Источник: Sport24.
Агент Кварацхелии: не вижу ситуации, при которой грузинские игроки перестанут приезжать в Россию
Футбольный агент Нукри Ревишвили, представляющий интересы нападающего "Наполи" Хвичи Кварацхелии, не считает, что грузинские футболисты перестанут выступать в РПЛ.
Фото: Sputnik / Vitaly Timkiv