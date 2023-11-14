"Я особо не играю сейчас. Не знаю, что с этим делать. С Абаскалем не было никакого разговора. Ситуация меня не устраивает. Я просто работаю", — сказал Маслов.
23-летний Маслов в нынешнем сезоне принял участие в четырех матчах, в которых провёл на поле 225 минут. Его контракт с московской командой рассчитан до конца сезона.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Павел Маслов: меня не устраивает ситуация с игровым временем в "Спартаке". С Абаскалем не разговаривал
Защитник "Спартака" Павел Маслов заявил, что недоволен количеством игрового времени в московской команде.
Фото: СЭ