– Нижегородская команда по итогам 15-го тура занимает непривычно высокое для себя в XXI веке место. И это с учетом всех сложностей, которые нам пришлось пережить. Мы звезд с неба не хватаем, но хотелось бы, чтобы это был плацдарм для роста.
После 15 туров чемпионата России по футболу нижегородский “Пари НН” заработал 21 балл. Подопечные Сергея Юрана занимают девятое место в турнирной таблице. В своем последнем матче, состоявшемся 12 ноября, клуб из Нижнего Новгорода на своем поле сыграл вничью с калининградской “Балтикой”. Та встреча завершилась со счетом 0:0.
Источник: “Чемпионат”
Гендиректор “Пари НН: мы по итогам 15 туров занимаем непривычно высокое для себя в XXI веке место
Генеральный директор нижегородского “Пари НН” Давид Мелик-Гусейнов высказался о результатах своей команды в первом круге Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Пари НН"