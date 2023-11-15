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Игрок сборной Кубы: знаю игроков сборной России. Чаще всех видел Миранчука и Головина

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Футболист сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес назвал полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука и "Монако" Александра Головина самыми опасными соперниками в составе сборной России.
Фото: "Чемпионат"
"Естественно, я знаю футболистов сборной России. Чаще остальных видел Головина и Миранчука", — сказал Фернандес.

Отметим, что Алексей Миранчук не был вызван в сборную России на матч с Кубой из-за малого количества игрового времени в "Аталанте". Головин, проводящий отличный сезон в "Монако", приглашение получил.

Источник: "Чемпионат".

Головин Монако Миранчук Ал Аталанта Сборная России Сборная Кубы Серия А Лига 1
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