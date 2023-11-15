"Естественно, я знаю футболистов сборной России. Чаще остальных видел Головина и Миранчука", — сказал Фернандес.
Отметим, что Алексей Миранчук не был вызван в сборную России на матч с Кубой из-за малого количества игрового времени в "Аталанте". Головин, проводящий отличный сезон в "Монако", приглашение получил.
Источник: "Чемпионат".
Игрок сборной Кубы: знаю игроков сборной России. Чаще всех видел Миранчука и Головина
Футболист сборной Кубы Карлос Васкес Фернандес назвал полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука и "Монако" Александра Головина самыми опасными соперниками в составе сборной России.
Фото: "Чемпионат"