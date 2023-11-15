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Андрей Мостовой: "Зенит" знает о моем желании попробовать себя в сильном чемпионате

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Игрок "Зенита" Андрей Мостовой раскрыл некоторые детали своего нового контракта.
Фото: ФК "Зенит"
"В новом контракте есть определённая сумма для топ-чемпионатов. "Зенит" знает о моём желании попробовать себя в сильном чемпионате", — приводит слова Мостового "Чемпионат".

В текущем сезоне РПЛ Мостовой принял участие в 8 играх (193 минуты). В них 26-летний полузащитник забил 1 мяч. Сейчас "Зенит", за который выступает россиянин, находится на втором месте в чемпионате России с 30 очками на счету.

Зенит Мостовой Ан Российские трансферы
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