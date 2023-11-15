"В новом контракте есть определённая сумма для топ-чемпионатов. "Зенит" знает о моём желании попробовать себя в сильном чемпионате", — приводит слова Мостового "Чемпионат".
В текущем сезоне РПЛ Мостовой принял участие в 8 играх (193 минуты). В них 26-летний полузащитник забил 1 мяч. Сейчас "Зенит", за который выступает россиянин, находится на втором месте в чемпионате России с 30 очками на счету.
Андрей Мостовой: "Зенит" знает о моем желании попробовать себя в сильном чемпионате
Игрок "Зенита" Андрей Мостовой раскрыл некоторые детали своего нового контракта.
Фото: ФК "Зенит"