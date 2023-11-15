"За последние два сезона уровень игры в РПЛ снизился. Мало матчей, где поддерживается высокий темп. Особенно это бросается в глаза на фоне других европейских лиг", — приводит слова Яновского "СЭ".
Клубы РПЛ отстранены от выступлений в еврокубках с февраля 2022 года. На сезон-2023/24 Россия находится на 28-м месте в рейтинге УЕФА. Сейчас в чемпионате России первое место занимает "Краснодар" с 32 очками на счету. На строчку ниже "Зенит". Петербуржцы набрали 30 очков. Замыкает тройку московское "Динамо". У бело-голубых 25 очков.
Яновский: уровень РПЛ упал. Особенно это видно на фоне других европейских лиг
Бывший полузащитник "ПСЖ" Игорь Яновский заявил, что уровень РПЛ снизился.
Фото: РПЛ