– Повреждение Матео несерьезного характера. Он будет в строю через 10-12 дней, — цитирует Петрпулоса Sport24.
Нападающий петербургского “Зенита” Матео Кассьерра получил травму в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с “Краснодаром” (1:1). В том поединке игрок сборной Колумбии покинул поле на 86-й минуте.
Кассьерра в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах чемпионата России по футболу. Матео забил 12 мячей и оформил одну результативную передачу.
Агент Кассьерры: Матео будет в строю через 10-12 дней
Никос Петропулос, представитель форварда петербургского “Зенита” Матео Кассьерры, высказался о сроках возвращения своего клиента на поле.
Фото: ФК "Зенит"