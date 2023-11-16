Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Кипр
1 - 3 1 3
ИспанияЗавершен
Эстония
0 - 2 0 2
АвстрияЗавершен
Болгария
2 - 2 2 2
ВенгрияЗавершен
Азербайджан
3 - 0 3 0
ШвецияЗавершен
Грузия
2 - 2 2 2
ШотландияЗавершен

Агент Кассьерры: Матео будет в строю через 10-12 дней

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Никос Петропулос, представитель форварда петербургского “Зенита” Матео Кассьерры, высказался о сроках возвращения своего клиента на поле.
Фото: ФК "Зенит"
– Повреждение Матео несерьезного характера. Он будет в строю через 10-12 дней, — цитирует Петрпулоса Sport24.

Нападающий петербургского “Зенита” Матео Кассьерра получил травму в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с “Краснодаром” (1:1). В том поединке игрок сборной Колумбии покинул поле на 86-й минуте.

Кассьерра в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах чемпионата России по футболу. Матео забил 12 мячей и оформил одну результативную передачу.

Зенит Кассьерра
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится