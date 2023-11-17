"Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о возможности аренды Ренана этой зимой. Есть ли у нас какие-то предложения? Я не буду комментировать этот вопрос. Почему? В этот момент ничего нет", - цитирует агента "Спорт День за Днем".
Напомним, ранее Семак подтвердил, что "Зенит" может рассмотреть предложения по защитнику Роберту Ренану.
Ренан перешел в "Зенит" в январе этого года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 8 матчах за клуб с берегов Невы во всех соревнованиях и не отметился голевыми действиями, проведя на поле суммарно 585 минут. Контракт 20-летнего центрального защитника с "сине-бело-голубыми" рассчитан до лета 2028 года.
Агент защитника "Зенита" Ренана отказался комментировать возможность аренды футболиста
Агент бразильского защитника "Зенита" Роберта Ренана Луис Фернандо Гарсия прокомментировал будущее своего клиента в петербургском клубе.
Фото: "СЭ"