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Нападающий "Краснодара" Кокшаров: если бы меня постоянно называли Холандом, относился бы отрицательно

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Форвард "Краснодара" и сборной России до 21 года Александр Кокшаров прокомментировал сравнения с норвежским нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.
Фото: Чемпионат.com
"Если не перебарщивают и говорят в шуточной форме, то ничего плохого в этом нет. Но если бы меня постоянно называли Холандом, то относился бы отрицательно", - приводит "РИА Новости" слова Кокшарова.

18-летний нападающий Александр Кокшаров является воспитанником "Краснодара". Игрок присоединился к основной команде этим летом и принял участие в 8 матчах за "быков" во всех соревнованиях, отличившись двумя забитыми голами и одним результативным ассистом. Напомним, в среду, 15 ноября, форвард оформил дубль и отдал голевую передачу в товарищеском матче молодежной сборной России против Белоруссии.

Кокшаров Краснодар
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