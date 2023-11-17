- Файзуллаев - главное открытие и в ЦСКА, и в чемпионате. Он ярко ворвался в наш футбол, на парня приятно смотреть, он играет в атаку, остро. В большей степени его брали на перспективу, учитывая его возраст, но Абосс громко о себе заявил и очень хорошее впечатление оставляет. Многие считают, что Файзуллаев готов уже уезжать в хороший европейский чемпионат. Трудно ориентироваться, когда он выступает только в РПЛ. Если бы ЦСКА играл в еврокубках и он бы там выделялся, то можно было бы с уверенностью сказать, что он готов. А так, трудно представлять, куда бы он мог перейти и какой команде мог бы принести пользу.
Аббосбек Файзуллаев, играющий на позиции крайнего нападающего, перебрался в стан московского ЦСКА в это летнее трансферное окно из "Пахтакора". Сумма трансферной компенсации составила 500 тысяч евро. "Армейцы" заключили контракт с 20-летним вингером сборной Узбекистана до конца июня 2026 года. Файзуллаев провел 10 матчей в красно-синей футболке в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги, в которых отличился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. В четырех играх Кубка России форвард отдал два голевых ассиста. В составе сборной Узбекистана игрок провел шесть встреч и забил один гол.
ЦСКА набрал 25 очков после 15 сыгранных туров и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от идущего на второй строчке "Зенита" составляет на данный момент пять баллов.
Источник: Metaratings.ru
Алдонин: Файзуллаев - главное открытие и в ЦСКА, и в чемпионате
Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин назвал вингера "армейцев" Аббосбека Файзуллаева главным открытием РПЛ.
Фото: "СЭ"