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Вратарь "Динамо" Лещук: закончить первый круг в тройке - это лучше, чем мы бы шли на 5-6 месте

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Голкипер "Динамо" Игорь Лещук подвел итоги для "бело-голубых" в первой половине сезона РПЛ.
Фото: Чемпионат.com
"Особо нет смысла подводить итоги, потому что еще 15 игр впереди. Все может измениться. То, что закончили первый круг в тройке - это лучше, чем мы бы шли на пятом-шестом месте. В целом неплохой промежуточный результат", - цитирует Лещука "Чемпионат".

По итогам первой половины российской Премьер-лиги московское "Динамо" с 25 набранными очками замыкает тройку лидеров чемпионата. Единоличным лидером турнирной таблицы является "Краснодар", набравший 32 очка. На второй строчке с 30 очками расположился "Зенит". "Крылья Советов" и ЦСКА имеют в своем активе по 25 очков и занимают четвертое и пятое место соответственно. Московские "Спартак" и "Локомотив" с 24 баллами делят шестую и седьмую строчку.

Лещук Динамо
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