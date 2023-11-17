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Лещук — о противостоянии с "Зенитом" в Кубке России: пройдем — хорошо. Не пройдем, будем играть через нижнюю сетку

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Голкипер "Динамо" Игорь Лещук поделился мнением о матчах 1/4 финала Кубка России против "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
"Интересно играть с сильным соперником. С любой командой в Кубке было бы интересное противостояние. Тут нужно думать с точки зрения, что если бы попался не "Зенит" — прошли бы дальше и всё равно вышли бы на них. Какая разница в какой стадии играть? Пройдём — хорошо. Не пройдём, будем играть через нижнюю сетку", — цитирует Лещука "Чемпионат".

3 ноября прошла жеребьевка плей-офф Кубка России. В 1/4 финала встретятся "Зенит" и "Динамо". Первая игра пройдет в Москве 29 ноября. Ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

Бело-голубые завершили групповой этап на втором месте группы D, набрав 11 очков в 6 матчах. Петербуржцы финишировали первыми в группе C с 14 очками на счету.

Кубок России Зенит Динамо Лещук
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