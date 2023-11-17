"Попадание в сборную – большая цель для любого футболиста, который начинает заниматься этим видом спорта. Национальная команда – определяющий шаг. После игры с "Балтикой" в чемпионате я зашел в раздевалку, и меня прям переключило с мыслью: "Вау, я еду в сборную", – заявил Нигматуллин "Матч ТВ".
32-летний Нигматуллин впервые был вызван в сборную России в ноябре 2023 года. В текущем сезоне голкипер сыграл 15 матчей. В них он пропустил 14 мячей. 6 раз игрок оставлял ворота "сухими". "Пари НН", за который выступает футболист, идет на девятом месте в РПЛ. Нижегородцы набрали 21 очко в 15 играх.
20 ноября сборная России сыграет против Кубы. Игра пройдет в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена". Начало — 19:00 (мск).
Вратарь "Пари НН" Артур Нигматуллин: попадание в сборную — большая цель для любого футболиста
Голкипер "Пари НН" Артур Нигматуллин прокомментировал свой первый вызов в сборную России.
Фото: "Матч ТВ"