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Кассьерра: "Зенит" давно не выигрывал Кубок России, мы обязательно поборемся за этот трофей

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Форвард "Зенита" Матео Кассьерра заявил, что его команда будет бороться за Кубок России в этом году.
Фото: ФК "Зенит"
"Полагаю, с имеющимися у нас качествами, силами и мотивацией мы способны успешно выступить не только в четвертьфинальных матчах с "Динамо", но и в турнире в целом. "Зенит" давно не выигрывал Кубок России, мы обязательно поборемся за этот трофей", — приводит слова Кассьерры Bobsoccer.

29 ноября пройдет матч Кубка России между "Динамо" и "Зенитом". Встречу команд примет "ВТБ Арена" в Москве. Начало — в 19:15 (мск). В последний раз сине-бело-голубые побеждали в этом турнире в сезоне-2019/20.

В текущем сезоне Кубка России Кассьерра сыграл 5 матчей (190 минут). В них колумбийский форвард забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.

Кубок России Кассьерра Зенит
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