– У нас работал испанец Гранеро. Я его вызвал перед матчем с и сказал: “Звони испанским друзьям-журналистам и сливай информацию, которую я буду говорить”. Он сливал дезинформацию, и они не понимали, что мы будем делать. Не поставить Черышева я не мог, он только что забил два гола. Они знали, что мы его поставим, и против него на фланг выпустили Карвахаля, который не бегал в атаку. А Черышева я не выпустил! Грубо говоря, их правый фланг – не атакующий, Карвахаль вышел охранять воздух.
С 14 июня по 15 июля 2018 года в России проходил чемпионат мира по футболу. Наша национальная команда, которую на тот момент времени тренировал Станислав Черчесов, сумела занять второе место в группе A, что позволило ей выйти в плей-офф мундиаля. В рамках 1/8 финала соревнования сборная России попала на команду Испании. Основное и дополнительное время той встречи завершилось ничейным результатом – 1:1. В серии пенальти коллектив Черчесова добыл сенсационную победу со счетом 4:3 и вышел в четвертьфинал ЧМ. На стадии ? финала российская дружина встретилась с Хорватией. Подопечные Станислава Саламовича потерпели поражение (2:2, 2:4 в серии 11-метровых ударов) и вылетели из турнира.
Источник: Metaratings
Черчесов: перед матчем с Испанией на ЧМ-2018 мы сливали журналистам дезинформацию
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями от матча с командой Испании с четвертьфинале чемпионата мира-2018.
Фото: РФС