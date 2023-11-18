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Агент подтвердил, что "Краснодар" не отпустил Кади в клубы ОАЭ и Саудовской Аравии

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Хелсио Алиск, агент полузащитника "Краснодара" Кади Боржеса, подтвердил, что футболистом интересовались клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Краснодар"
"К Кади действительно был интерес, но "Краснодар" не согласовал трансфер", — сказал Аликс.

27-летний Кади стал игроком российской команды в январе 2023 года, перейдя из азербайджанского "Карабаха" за два миллиона евро (данные Transfermarkt). В 20 матчах текущего сезона бразилец забил четыре гола и отдал результативную передачу.

Источник: "РБ Спорт".

Боржес Краснодар Российские трансферы
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