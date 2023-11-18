"К Кади действительно был интерес, но "Краснодар" не согласовал трансфер", — сказал Аликс.
27-летний Кади стал игроком российской команды в январе 2023 года, перейдя из азербайджанского "Карабаха" за два миллиона евро (данные Transfermarkt). В 20 матчах текущего сезона бразилец забил четыре гола и отдал результативную передачу.
Источник: "РБ Спорт".
Агент подтвердил, что "Краснодар" не отпустил Кади в клубы ОАЭ и Саудовской Аравии
Хелсио Алиск, агент полузащитника "Краснодара" Кади Боржеса, подтвердил, что футболистом интересовались клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Краснодар"