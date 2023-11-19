В составе нашей сборной голами отметились Чупаев и Кокшаров, оформивший дубль.
Напомним, основная сборная России завтра, 20 ноября, проведёт товарищеский матч с Кубой. Игра состоится на "Волгоград-Арене" и станет для команды последней в 2024 году.
Российский футбол отстранен от международных соревнований после начала конфликта на Украине.
Молодежная сборная России проиграла минскому "Динамо" в товарищеском матче
Молодёжная сборная России в товарищеском матче проиграла минскому "Динамо".
Фото: сборная России