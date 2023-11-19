"Первую половину сезона для "Динамо" я оценю нормально. Где-то мы недобрали очков, а так, промежуточное третье место у нас есть. Претендует ли "Динамо" на чемпионство? В теории да, когда математические шансы на это еще есть. Посмотрим, сейчас не хочется загадывать", — сказал Фомин.
26-летний Фомин в 15 матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2025 года.
"Динамо" после 15 туров занимает третье место в РПЛ, набрав 25 очков. Выше идёт "Зенит" (30), а на первом месте располагается "Краснодар" (32).
"Динамо" перед зимней паузой предстоит провести ещё четыре матча.
Источник: "Чемпионат".
Фомин: "Динамо" в теории претендует на чемпионство
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин оценил выступление команды в первой части сезона РПЛ.
Фото: "Чемпионат"