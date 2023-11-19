- Обязаны ли обыграть Кубу? Раньше, чтобы приехать в сборную, нужно было выдержать огромную конкуренцию. Сейчас некоторые футболисты относятся к сборной России так, будто это дворовая команда. Нужно побеждать, доказывать. Кто плохо играет в товарищеских матчах, больше не должен вызываться - вот и всё. Будет ли позором не выиграть? Если им будет не стыдно не обыгрывать такую команду, то это их проблемы, - передает слова Быстрова "Чемпионат".
Товарищеский матч между национальными командами России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде на одноименной арене, построенной для проведения Чемпионата мира-2018. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени. Сборная России занимает 39-ю строчку в рейтинге национальных команд ФИФА, сборная Кубы находится в нём на 169-й позиции.
В октябре 2023 года подопечные Валерия Карпина разными составами победили Камерун со счетом 1:0 и сыграли вничью с Кенией (2:2).
Быстров: сейчас некоторые футболисты относятся к сборной России так, будто это дворовая команда
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался на тему предстоящего матча подопечных Валерия Карпина со сборной Кубы.
Фото: ФК "Зенит"