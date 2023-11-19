Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
17:00
ХимкиНе начат
Торпедо
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Украина
22:45
ИталияНе начат
Северная Ирландия
22:45
ДанияНе начат
Северная Македония
22:45
АнглияНе начат
Албания
22:45
Фарерские островаНе начат
Сан-Марино
22:45
ФинляндияНе начат
Чехия
22:45
МолдоваНе начат
Словения
22:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:30
КубаНе начат

Веденеев: сомневаюсь, что сейчас игроки сборной России умеют давать эмоции болельщикам

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-защитник "Зенита" Сергей Веденеев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Кубы.
Фото: РФС
"Выиграют, наверняка не с очень крупным счетом. Но зрителям на стадионе нужны эмоции, причем, не только от забитых мячей, а вообще. Но я сомневаюсь, что наши игроки это умеют делать – давать сейчас эти эмоции. Ведь Куба есть Куба", — приводит слова Веденеева "РБ Спорт".

Сегодня, 20 ноября, сборная России сыграет против Кубы. Матч пройдет в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена". Начало - 19:30 (мск). Латиноамериканская команда находится на 169-й строчке в рейтинге ФИФА, команда Валерия Карпина располагается на 39-м месте. В последней игре национальная команда сыграла вничью 2:2 с Кенией. Голы оформили форвард "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

Сборная России Сборная Кубы Веденеев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится