"Выиграют, наверняка не с очень крупным счетом. Но зрителям на стадионе нужны эмоции, причем, не только от забитых мячей, а вообще. Но я сомневаюсь, что наши игроки это умеют делать – давать сейчас эти эмоции. Ведь Куба есть Куба", — приводит слова Веденеева "РБ Спорт".
Сегодня, 20 ноября, сборная России сыграет против Кубы. Матч пройдет в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена". Начало - 19:30 (мск). Латиноамериканская команда находится на 169-й строчке в рейтинге ФИФА, команда Валерия Карпина располагается на 39-м месте. В последней игре национальная команда сыграла вничью 2:2 с Кенией. Голы оформили форвард "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Веденеев: сомневаюсь, что сейчас игроки сборной России умеют давать эмоции болельщикам
Экс-защитник "Зенита" Сергей Веденеев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Кубы.
Фото: РФС