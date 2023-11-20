"Всегда рады видеть Головина, когда он приезжает, много чего интересного рассказывает. Даёт ли он какие-то советы? Понятно, что после тренировок он с позиции опыта может где-то подсказать, как правильнее действовать: где-то быстрее, где-то проще", — цитирует Чалова ТАСС.
Сегодня, 20 ноября, сборная России сыграет против Кубы. Матч пройдет в Волгограде. Начало - 19:30 (мск).
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 11 играх чемпионата Франции. В них российский полузащитник отметился 5 голами и 2 результативными передачами. "Монако" находится на третьем месте в Лиге 1, набрав 24 очка в 12 турах.
Чалов: после тренировок сборной России Головин с позиции опыта подсказывает нам, как действовать
Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал о совместной работе с полузащитником "Монако" Александром Головиным в сборной России.
Фото: РФС