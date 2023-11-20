"Футболисты сборной России гораздо сильнее, это даже не обсуждается. Наша команда играет на территории России при большом количестве болельщиков — футболисты будут мотивированы. Ребята двигаются и играют с большим желанием, движением", — приводит слова Мора "Матч ТВ".
Матч между Россией и Кубой пройдет 20 ноября. Игру примет стадион "Волгоград Арена". Начало - 19:30 (мск).
В октябре Россия провела 2 товарищеских матча. Первый подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 1:0 у сборной Камеруна. Мяч забил форвард ЦСКА Федор Чалов. Во втором противостоянии россияне оказались менее удачливыми, сыграв вничью 2:2 с Кенией. Ворота африканской команды поразили нападающий московского "Спартака" Александр Соболев и игрок ЦСКА Иван Обляков.
Мор: на матч с Кубой игроки сборной России будут мотивированы, потому что они играют дома
Бывший игрок московского "Спартака" Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящей игры сборных России и Кубы.
Фото: РФС