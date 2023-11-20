"Я к подколам Карпина относился с глубочайшим уважением. Чувствовал к себе теплое отношение. Сейчас дай бог через годик выстрельну в РПЛ и встретимся в сборной России, а, может быть, и в сборной Конго", — сказал Нтумба.
20-летний Нтумба играл за "Ростов" с 2020 по 2023 год, проведя за это время восемь матчей за основной состав дончан (67 минут), и не отметившись результативными действиями. За "Ростов-2" Нтумба в 32 матчах забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Экс-игрок "Ростова" Нтумба: к подколам Карпина относился с глубочайшим уважением
Бывший нападающий "Ростов" Артём Нтумба высказался о главном тренере команды Валерии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"