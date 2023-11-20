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Товарищеские матчи. Сборные

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Генсекретарь кубинской федерации: премиальных за победу над Россией у нас не предусмотрено

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Генеральный секретарь Федерации футбола Кубы Мигель Перес ответил на вопрос о премировании игроков своей сборной в товарищеском матче со сборной России.
Фото: Getty Images
- У нас не предусмотрено премиальных за победу над Россией. Мы играем за идею и за опыт, – передает слова Переса "СЭ".

Товарищеский матч Россия - Куба пройдет 20 ноября на поле "Волгоград Арены", начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени. Сборная России занимает 39 место в рейтинге ФИФА по итогам октября, сборная Кубы - 169 место.

Матч Россия - Куба пойдет в зачет рейтинга ФИФА

Сборная России Сборная Кубы
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