"Ответный матч более чем возможен. Хотелось бы провести его дома, особенно с таким сильным соперником", - цитирует Кастильо "Матч ТВ".
В понедельник, 20 ноября, сборная России под руководством Валерия Карпина крупно обыграла в товарищеском матче сборную Кубы со счетом 8:0. Отметим, что эту контрольную встречу российской национальной команды в Волгограде на "Волгоград Арене" посетили 40 тысяч 706 зрителей.
Главный тренер сборной Кубы: ответный матч со сборной России более чем возможен
Наставник сборной Кубы Юниелис Кастильо рассказал, что команда готова к ответному матчу против России.
Фото: "Матч ТВ"