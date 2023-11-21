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Главный тренер сборной Кубы: ответный матч со сборной России более чем возможен

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Наставник сборной Кубы Юниелис Кастильо рассказал, что команда готова к ответному матчу против России.
Фото: "Матч ТВ"
"Ответный матч более чем возможен. Хотелось бы провести его дома, особенно с таким сильным соперником", - цитирует Кастильо "Матч ТВ".

В понедельник, 20 ноября, сборная России под руководством Валерия Карпина крупно обыграла в товарищеском матче сборную Кубы со счетом 8:0. Отметим, что эту контрольную встречу российской национальной команды в Волгограде на "Волгоград Арене" посетили 40 тысяч 706 зрителей.

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