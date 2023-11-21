"Не было ли скучно? Атакующим футболистам точно было весело. Может, кому-то в обороне было и скучно, потому что они не так много атаковали. Думаю, эмоции у всех положительные", - цитирует Головина "Чемпионат".
Сегодня, 20 ноября, состоялась товарищеская игра между национальной командой России и сборной Кубы. Встреча прошла в Волгограде на "Волгоград Арене" и завершилась разгромной победой россиян со счетом 8:0. На матче было зафиксировано 40 тысяч 706 болельщиков. Эта победа стала самой крупной в истории команды под руководством Валерия Карпина.
Головин - о победе над Кубой: не было ли скучно? Атакующим футболистам точно было весело
Атакующий хавбек сборной России Александр Головин поделился эмоциями после крупной победы над Кубой в товарищеской игре (8:0).
Фото: Чемпионат.com