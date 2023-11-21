"В "Зените" играет мало россиян? Играет столько же, сколько у всех. Регламент для всех един", — цитирует Митрофанова "СЭ".
В данный момент у "Зенита" 12 иностранных футболистов (11 легионеров). Команда из Санкт-Петербурга находится на втором месте в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 30 очков за 15 матчей турнира. Следующим соперником для петербуржцев станет "Сочи". Игра пройдет 25 ноября в Санкт-Петербурге. Начало 15:15 (мск).
Генсек РФС Митрофанов: в "Зените" играет столько же россиян, сколько у других клубов
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал претензии в адрес "Зенита" о малом количестве российских футболистов в составе.
Фото: ФК "Зенит"