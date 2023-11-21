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Дюков: в 2024 году не исключен товарищеский матч сборной России с командой Китая

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Президент РФС Александр Дюков рассказал о предварительных планах при возможности провести в 2024 году товарищескую встречу со сборной Китая.
Фото: "РБ Спорт"
- Возможно, в следующем году проведем товарищеский матч с командой Китая. Если у них будет возможность сыграть в окна ФИФА, то такая игра не исключена, - передает слова Дюкова ТАСС.

Ранее стало известно, что РФС ведет переговоры с Федерацией футбола Буркина-Фасо об организации в марте 2024 года товарищеского матча сборной этой африканской страны со сборной России.

20 ноября подопечные Валерия Карпина встретились в Волгограде со сборной Кубы, матч завершился со счетом 8:0 в пользу наших парней.

Сборная России Сборная Китая РФС Дюков
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