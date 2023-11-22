Колыванов — о матче между ЦСКА и "Динамо": будет битва между двумя равными соперниками

Rusfootball.info ожиданиями от дерби команды с Бывший форвард московского " Динамо " Игорь Колыванов поделился сожиданиями от дерби команды с ЦСКА в матче 16 тура РПЛ.

Фото: "Чемпионат"

- Здесь будет битва. Это реально две хорошие атакующие команды, которые больше стараются созидать. И там и там очень приличные футболисты. Так что это будет матч двух равных соперников. Турнирная таблица полностью отражает, что силы у них действительно равны.



- Но все же и равные команды могут иметь друг перед другом какие-то козыри, более сильные стороны. В чём они здесь?

- Ну, понимаете, они действительно похожи друг на друга: много молодёжи в обеих командах, и в быстрый футбол они играют. В общем, в предстоящем матче одной из главных задач для динамовцев и армейцев будет предельно внимательно сыграть в обороне - кто меньше допустит ошибок, тот и победит. Хотя, может быть, и ничья будет. Думаю, что они 2:2 сыграют.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info