- Сложно оценивать команду, когда у нее только товарищеские матчи. Почти всегда соперники были не самые сильные. Можно выделить только матч с Камеруном. Это хорошая команда, одна из лучших сборных в Африке, участник чемпионата мира. В этом матче мы сыграли хорошо. А делать выводы и говорить, что мы в порядке или нет, нельзя. Тот же матч с Кенией оставил осадок. Даже при играх за сборную в товарищеских матчах могут быть недонастрой и расслабленность, - передает слова Дьякова "Чемпионат".
В феврале 2022 года все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований неспортивными решениями УЕФА и ФИФА, вызванными политическими причинами. С того момента у сборной России была возможность выступать только в товарищеских встречах.
В 2023 году подопечные Валерия Карпина сыграли 6 товарищеских матчей взрослым составом, в которых одержали 3 победы и 3 раза сыграли вничью, а также 2 игры молодежным составом против олимпийской сборной Египта (ничья и поражение). В последнем матче, который состоялся 20 ноября, российская национальная команда разгромила сборную Кубы (8:0). Игра прошла на "Волгоград Арене" в присутствии более чем 40 тысяч зрителей.
Дьяков: сложно оценивать сборную России, когда у нее только товарищеские матчи
Экс-защитник "Ростова" и московского "Динамо" Виталий Дьяков высказал мнение о товарищеских матчах сборной России.
Фото: "Чемпионат"