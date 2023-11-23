- Думаю, его карьера, конечно, будет связана с футболом. Мне хочется верить, что он будет хорошим тренером, который будет пропагандировать атакующий футбол, который нравится зрителям. В силу того, что он сам был игроком с креативом, который многое мог на поле с мячом - отдать передачу, забить гол. Есть примеры осетинских специалистов - Спартак Гогниев, например, нашел себя в тренерской ипостаси. И Черчесов? Конечно, Станислав Саламович - тоже хороший пример, - передает слова Машкарина "РБ Спорт".
21 ноября 2023 года 33-летний атакующий полузащитник греческой "Ламии", экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры действующего игрока. При этом Алан объявил, что не планирует в дальнейшем уходить из футбола.
Экс-главный тренер сборной России, "Спартака" и "Динамо" Станислав Черчесов выходил с национальной командой в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира, становился чемпионом Польши с "Легией" и дважды чемпионом Венгрии с "Ференцварошем".
Ловчев: у Дзагоева была хорошая карьера. Много забивал, много отдавал, много трофеев выиграл
Машкарин: хочется верить, что Дзагоев будет хорошим тренером. Есть примеры осетинских специалистов - Черчесов, Гогниев
Экс-защитник ЦСКА Денис Машкарин рассказал, кем может стать завершивший карьеру игрока Алан Дзагоев.
Фото: РФС