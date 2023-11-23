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Машкарин: хочется верить, что Дзагоев будет хорошим тренером. Есть примеры осетинских специалистов - Черчесов, Гогниев

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Экс-защитник ЦСКА Денис Машкарин рассказал, кем может стать завершивший карьеру игрока Алан Дзагоев.
Фото: РФС
- Думаю, его карьера, конечно, будет связана с футболом. Мне хочется верить, что он будет хорошим тренером, который будет пропагандировать атакующий футбол, который нравится зрителям. В силу того, что он сам был игроком с креативом, который многое мог на поле с мячом - отдать передачу, забить гол. Есть примеры осетинских специалистов - Спартак Гогниев, например, нашел себя в тренерской ипостаси. И Черчесов? Конечно, Станислав Саламович - тоже хороший пример, - передает слова Машкарина "РБ Спорт".

21 ноября 2023 года 33-летний атакующий полузащитник греческой "Ламии", экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры действующего игрока. При этом Алан объявил, что не планирует в дальнейшем уходить из футбола.

Экс-главный тренер сборной России, "Спартака" и "Динамо" Станислав Черчесов выходил с национальной командой в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира, становился чемпионом Польши с "Легией" и дважды чемпионом Венгрии с "Ференцварошем".

Ловчев: у Дзагоева была хорошая карьера. Много забивал, много отдавал, много трофеев выиграл

Дзагоев Черчесов Гогниев
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