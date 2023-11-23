"Зенит" крепкая команда. Конечно, Миранчук был бы хорошим приобретением для них. Смотря еще какие цели у Алексея в футболе", – цитирует бывшего футболиста "РБ Спорт".
В текущем сезоне Миранчук сыграл 6 матчей (194 минуты). За это время российский полузащитник не смог отметиться голевыми действиями. Портал Transfermakt оценивает 28-летнего футболиста в 9 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с "Аталантой" действует до конца июня 2025 года.
Лепехин: Алексей Миранчук был бы хорошим приобретением для "Зенита"
Бывший игрок "Зенита" Константин Лепехин порассуждал о будущем полузащитника итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Аталанта"