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Чалов: футбол в Швейцарии больше индивидуальный вид спорта, чем командный

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Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов назвал особенность чемпионата Швейцарии по футболу.
Фото: Getty Images
– Там иная специфика. Там футбол больше индивидуальный вид спорта, чем командный. Скаутов от европейских лиг там намного больше, и парни бьются за себя, за свое будущее, чтобы их заметили в топах.

25-летний Федор Чалов является воспитанником московского ЦСКА. В первой половине 2022 года россиянин на правах арендной соглашения выступал в швейцарском “Базеле”. Он принял участие в 14 матчах и сумел записать в собственный актив четыре забитых мяча.

В текущем сезоне нападающий московского ЦСКА Федор Чалов сыграл в 22 матчах. Он забил 10 мячей и отметился одной результативной передачей.

Источник: "КП Спорт"

Чалов Базель ЦСКА
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