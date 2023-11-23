– Там иная специфика. Там футбол больше индивидуальный вид спорта, чем командный. Скаутов от европейских лиг там намного больше, и парни бьются за себя, за свое будущее, чтобы их заметили в топах.
25-летний Федор Чалов является воспитанником московского ЦСКА. В первой половине 2022 года россиянин на правах арендной соглашения выступал в швейцарском “Базеле”. Он принял участие в 14 матчах и сумел записать в собственный актив четыре забитых мяча.
В текущем сезоне нападающий московского ЦСКА Федор Чалов сыграл в 22 матчах. Он забил 10 мячей и отметился одной результативной передачей.
Источник: "КП Спорт"
Чалов: футбол в Швейцарии больше индивидуальный вид спорта, чем командный
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов назвал особенность чемпионата Швейцарии по футболу.
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