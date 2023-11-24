- Является ли игра со "Спартаком" чем-то особенным? Нет, не преувеличивай. Насколько сложно готовиться к нынешнему "Спартаку", учитывая частые смены состава Абаскалем? Мы анализировали игру "Спартака" против команд, которые играют по такой же схеме, что и мы. Смотрели, как "Спартак" действует в обороне и в атаке. Понятно, что состав угадать не так просто. Но на 80 процентов можно спрогнозировать, - передает слова Игнашевича пресс-служба "Балтики".
Калининградская "Балтика" с 12 набранными очками по итогам 15 сыгранных матчей первого круга Российской премьер-лиги занимает 14-ю строчку турнирной таблицы - в зоне стыковых матчей. У находящегося в зоне прямого вылета "Ахмата" столько же очков. 11 очков из 12 подопечные Сергея Игнашевича набрали в 7 домашних матчах.
Московский "Спартак" с 24 очками в 15 матчах находится в турнирной таблице на шестом месте. В 6 выездных встречах подопечные Гильермо Абаскаля набрали 4 очка.
Игнашевич: состав "Спартака" на матч с "Балтикой" на 80 процентов можно спрогнозировать
Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич прокомментировал предстоящий домашний матч 16 тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Балтика"