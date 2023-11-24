– В первой части сезона меня, конечно, удивил “Краснодар”. Стоит отметить игроков краснодарского клуба. Кордоба – сильный футболист и нападающий, он сейчас лучший форвард в чемпионате, – приводит слова Мостового Betonmobile.
В нынешнем сезоне чемпионата России по футболу нападающий “Краснодара” Джон Кордоба принял участие в 15 матчах. Футболисту из Колумбии удалось записать на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу.
Напомним, что после 15 туров Российской Премьер-Лиги “Краснодар” имеет на своем счету 32 балла. Подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице.
Мостовой: Кордоба – лучший форвард в чемпионате России
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает игрока “Краснодара” Джона Кордобу лучшим форвардом Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"