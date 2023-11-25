"В РПЛ я никого не боялся! У меня нет форвардов из РПЛ, которых я бы недолюбливал. Но зато могу выделить Роналду, Криштиану доставлял мне неприятности, это был очень хороший опыт", — сказал Чепчугов.
38-летний Чепчугов играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год. За это время вратарь принял участие в 28 матчах (в том числе по два в Лиге чемпионов и Лиге Европы), в которых пропустил 33 гола и девять раз сыграл "на ноль". Спортсмен уже завершил карьеру.
Источник: "РБ Спорт".
Чепчугов: не было форвардов РПЛ, которых недолюбливал. Зато Роналду всегда доставлял мне неудобства
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов признался, что у него не было нелюбимых форвардов в РПЛ.
Фото: РИА Новости/Владимир Песня