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Чепчугов: не было форвардов РПЛ, которых недолюбливал. Зато Роналду всегда доставлял мне неудобства

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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов признался, что у него не было нелюбимых форвардов в РПЛ.
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
"В РПЛ я никого не боялся! У меня нет форвардов из РПЛ, которых я бы недолюбливал. Но зато могу выделить Роналду, Криштиану доставлял мне неприятности, это был очень хороший опыт", — сказал Чепчугов.

38-летний Чепчугов играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год. За это время вратарь принял участие в 28 матчах (в том числе по два в Лиге чемпионов и Лиге Европы), в которых пропустил 33 гола и девять раз сыграл "на ноль". Спортсмен уже завершил карьеру.

Источник: "РБ Спорт".

Чепчугов ЦСКА Роналду Аль-Наср
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