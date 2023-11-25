"Понятно, что отсутствие еврокубков радости никакой не доставляет. Но раз ситуация такая, ее надо принять, как есть. В конце концов, в еврокубках у нас играло 3-4 команды, остальные иногда и не попадают. Сейчас каждый клуб для себя должен сделать бизнес-план, как развиваться в текущих условиях, и эту ситуацию для себя правильно использовать", — сказал Черчесов.
Решение отстранить российский футбол от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА эти организации приняли в марте 2022 года в связи с началом конфликта на Украине. Позднее руководитель УЕФА Александр Чеферин заявил, что Россия вернётся на международную арену после окончания событий в соседней стране.
В последний раз российский клуб играл в еврокубках 24 февраля 2022 года, когда "Зенит" играл ответный матч с "Бетисом" в Лиге Европы в 1/16 финала.
Источник: "РБ Спорт".
Черчесов: отсутствие еврокубков радости не доставляет, но сейчас каждый клуб должен сделать бизнес-план
Российский тренер Станислав Черчесов дал совет местным клубам на время международного бана.
Фото: "Чемпионат"