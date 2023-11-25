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Хлестов: нужно возвращать пиво на стадионы. Футбол без пива – это не футбол!

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Бывший российский защитник Дмитрий Хлестов выступил за возвращение пива на стадионы.
Фото: "Чемпионат"
"Конечно, нужно возвращать. Во многих странах клубы таким образом могут заработать деньги, да и болельщикам будет приятнее ходить на стадионы. Футбол без пива – это не футбол!" — сказал Хлестов.

Напомним, клубы Российской Премьер-Лиги и Российский футбольный союз уже давно обсуждают возможность возвращения продажи пива на стадионы. В последний раз пиво на стадионах в России продавали на международных турнирах — чемпионате мира и чемпионате Европы.

Источник: "РБ Спорт".

Хлестов
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