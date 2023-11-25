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Мостовой: после первого тайма мало кто думал, что "Динамо" сможет что-то сделать с ЦСКА

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Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал волевую победу "Динамо" в выездном дерби с ЦСКА в рамках 16 тура РПЛ (3:2).
Фото: РИА Новости
- Карраскаль вышел на замену и сделал игру. После первого тайма мало кто думал, что "Динамо" сможет что-то сделать, потому что ЦСКА полностью владел преимуществом. Всё шло к тому, что будет 3:1 в пользу армейцев. "Динамо" сделало нужные замены, и они сработали, - передает слова Мостового "Чемпионат".

Московское "Динамо" обыграло со счетом 3:2 ЦСКА на его поле в матче 26 тура Российской премьер-лиги. Хавбек бело-голубых Бителло открыл счет на 7 минуте игры, но после этого "армейцы" перехватили инициативу и до перерыва не только сравняли счет усилиями Аббосбека Файзуллаева, но и вышли вперед голом Антона Заболотного. Во втором тайме после серии замен Марцела Лички динамовцы сравняли счет вторым мячом Бителло и выиграли матч благодаря голу Константина Тюкавина.

ЦСКА Динамо Мостовой
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