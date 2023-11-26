"Роман Зобнин частично уже тренируется. 25 и 26 ноября будет восстанавливаться, надеюсь, что 27-го уже будет в общей группе", — сказал Абаскаль.
29-летний Зобнин покинул поле на 39-й минуте матча с "Ростовом" (2:1) в 15-м туре чемпионата России. С того матча прошло две недели, но спортсмен ещё не успел восстановиться. В нынешнем сезоне полузащитник уже пропускал три матча из-за мышечного повреждения.
Источник: ТАСС.
Роман Зобнин все еще не вернулся в общую группу "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии здоровья полузащитника Романа Зобнина.
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ