"Рад, что помог команде и забил два мяча. Думал, что они принесут победу, но один человек все похоронил", — сказал Жемалетдинов.
"Локомотив" вёл со счётом 3:1 к 90+4-й минуте матча, однако пропустил один мяч на вышеупомянутой минуте, а затем с пенальти на 112-й минуте, который был назначен Василием Казарцевым за игру защитника Евгения Морозова.
27-летний Жемалетдинов забил свой второй и третий мяч в этом сезоне в 11 матчах.
Источник: "Матч ТВ".
Жемалетдинов — о матче с "Крыльями": думал, что мои два мяча принесут победу, но один человек все похоронил
Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов после дубля в ворота "Крылья Советов" (3:3) в 16-м туре РПЛ высказался об исходе этой встречи.
Фото: ФК "Локомотив"