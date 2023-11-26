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Жемалетдинов — о матче с "Крыльями": думал, что мои два мяча принесут победу, но один человек все похоронил

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Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов после дубля в ворота "Крылья Советов" (3:3) в 16-м туре РПЛ высказался об исходе этой встречи.
Фото: ФК "Локомотив"
"Рад, что помог команде и забил два мяча. Думал, что они принесут победу, но один человек все похоронил", — сказал Жемалетдинов.

"Локомотив" вёл со счётом 3:1 к 90+4-й минуте матча, однако пропустил один мяч на вышеупомянутой минуте, а затем с пенальти на 112-й минуте, который был назначен Василием Казарцевым за игру защитника Евгения Морозова.

27-летний Жемалетдинов забил свой второй и третий мяч в этом сезоне в 11 матчах.

Источник: "Матч ТВ".

Жемалетдинов Крылья Советов Локомотив
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