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КДК РФС рассмотрит оскорбление Баринова в адрес бокового судьи матча "Крылья" — "Локо" в РПЛ

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит слова полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в адрес бокового судьи матча с "Крыльями Советов" (3:3) в 16-м туре РПЛ.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
"В протоколе указано оскорбительное высказывание Баринова в адрес бригады. Рассмотрим это", — сказал Григорьянц.

Напомним, после завершения матча в Самаре Баринов сказал боковому судье, что сегодня все они [бригада арбитров] стали позором для всего футбола. Спортсмену не понравилось, как команда Василия Казарцева отработала эту игру.

Источник: ТАСС.

Баринов Григорьянц КДК РФС Локомотив Крылья Советов
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