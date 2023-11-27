"В протоколе указано оскорбительное высказывание Баринова в адрес бригады. Рассмотрим это", — сказал Григорьянц.
Напомним, после завершения матча в Самаре Баринов сказал боковому судье, что сегодня все они [бригада арбитров] стали позором для всего футбола. Спортсмену не понравилось, как команда Василия Казарцева отработала эту игру.
Источник: ТАСС.
КДК РФС рассмотрит оскорбление Баринова в адрес бокового судьи матча "Крылья" — "Локо" в РПЛ
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит слова полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в адрес бокового судьи матча с "Крыльями Советов" (3:3) в 16-м туре РПЛ.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press