– Мы ведем переговоры с Тюкавиным о более длительном контракте. Мы близки. Работа в процессе, у нас есть диалог. Как только все закончим и пожмем друг другу руки, то сообщим, конечно.
Ранее стало известно о том, что нападающий московского “Динамо” Константин Тюкавин продлил трудовой договор с командой до лета 2028 года. Об этом сообщил член попечительского совета общества бело-голубых Сергей Степашин. При этом официально о продлении контракта с форвардом не объявляли.
Напомним, 21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского “Динамо”. Его действующее соглашение с бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года.
Источник: ТАСС
Гендиректор “Динамо”: ведем переговоры с Тюкавиным о более длительном контракте
Генеральный директор московского “Динамо” Павел Пивоваров сообщил о том, что бело-голубые ведут переговоры о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным.
Фото: ФК "Динамо"