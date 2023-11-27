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Гендиректор “Динамо”: ведем переговоры с Тюкавиным о более длительном контракте

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Генеральный директор московского “Динамо” Павел Пивоваров сообщил о том, что бело-голубые ведут переговоры о продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным.
Фото: ФК "Динамо"
– Мы ведем переговоры с Тюкавиным о более длительном контракте. Мы близки. Работа в процессе, у нас есть диалог. Как только все закончим и пожмем друг другу руки, то сообщим, конечно.

Ранее стало известно о том, что нападающий московского “Динамо” Константин Тюкавин продлил трудовой договор с командой до лета 2028 года. Об этом сообщил член попечительского совета общества бело-голубых Сергей Степашин. При этом официально о продлении контракта с форвардом не объявляли.

Напомним, 21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского “Динамо”. Его действующее соглашение с бело-голубыми рассчитано до июня 2025 года.

Источник: ТАСС

Тюкавин Динамо
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