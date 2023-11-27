– Давайте вспомним, когда глава РПЛ Александр Алаев открыто вступил в конфронтацию с судейским корпусом. Но то, что сейчас судей критикуют вообще все: от пресс-службы "Пари НН" до мата от главного тренера в прямом эфире на федеральном канале и президента клуба, говорит о том, что те слова Алаева были вброшены не просто так. Это все звенья одной цепи. Не верю, что Галактионов просто так будет в эфире ругаться матом. Это не срыв, это что-то еще, – приводит слова Созина "Чемпионат".
В минувшую субботу "Локомотив" под руководством Михаила Галактионова умудрился упустить победу в выездной встрече с "Крыльями Советов" (3:3), ведя с преимуществом в 2 мяча к 94-й минуте. "Железнодорожники" в компенсированное время пропустили голы от Владимира Писарского с игры и Бенхамина Гарре с пенальти, упустив победу.
После игры главный тренер гостей Михаил Галактионов не скрывал своего разочарования от работы судейской бригады во главе с Василием Казарцевым и допустил нецензурное высказывание, характеризуя действия рефери в Самаре. Позднее стало известно, что КДК РФС вызвал 39-летнего специалиста на ближайшее заседание комитета. В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС Галактионову грозит дисквалификация сроком до 4 матчей.
Созин: не верю, что Галактионов просто так будет в эфире ругаться матом. Это не срыв, это что-то еще
Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин порассуждал о причинах нецензурной критики в адрес судей со стороны главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова после ничьей с "Крыльями Советов" (3:3).
Фото: ФК "Локомотив"